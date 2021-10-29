Авиакомпания «Россия» переходит на зимнее расписание полетов

Авиакомпания «Россия» переходит на зимнее расписание полетов
Фото: АК "Россия"

Авиакомпания «Россия» в партнерстве с «Аэрофлотом» в период с 1 ноября 2021 года по 15 мая 2022 года предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного снаряжения общим весом до 23 кг.

Акция действует по тарифам с включенной нормой провоза багажа (за исключением тарифов группа «Лайт»).

Пассажиры смогут бесплатно провезти чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованная отдельно одна пара лыжных ботинок, чехол с одним сноубордом и/или упакованная отдельно одна пара ботинок для сноуборда.

Дополнительное место бесплатногобагажа для перевозки лыжного/сноубордического снаряжения неуказывается в билете ипредоставляется во время регистрациина рейс при наличии свободнойбагажной ёмкости воздушного судна. Необходимо предварительноесогласование с авиакомпанией непозднее 36 часов до вылета рейса.

В расписании «России» широко представлены направления полетов из Петербурга и Москвы к отечественным горнолыжным курортам. Путешественники смогут посетить Минеральные Воды, Ставрополь, а также Сочи, где располагается знаменитый горнолыжный курорт «Красная поляна».

Из Северной столицы вводится новый рейс в Иркутск, откуда путешественники могут отправится к горнолыжному курорту «Гора Соболиная».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за введения новых противоковидных ограничений по России туристы могут начать отказываться от запланированных поездок на ноябрьские и новогодние праздники.

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