АТОР: россияне могут отказаться от поездок на Новый год из-за ковидных ограничений

АТОР: россияне могут отказаться от поездок на Новый год из-за ковидных ограничений
Единственным выходом для туристов, оказавшихся в такой ситуации, может быть отказ от поездки, отмечают эксперты. Фото: pixabay.com

Из-за введения новых противоковидных ограничений по России туристы могут начать отказываться от запланированных поездок на ноябрьские и новогодние праздники.

Так, ужесточение ограничительной политики в регионах влияет на туризм, потому что закрываются рестораны, развлекательные заведения, есть риски ухудшения качества питания или сервиса. Единственным выходом для туристов, оказавшихся в такой ситуации, может быть отказ от поездки, отмечают эксперты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Аналитики предсказывают уменьшение бронирований в ноябре и на Новый год, а также отказ от уже купленных туров и экскурсий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться — главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией ковида.

атор коронавирус Новый год спрос туризм


 

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