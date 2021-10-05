АТОР: россияне могут отказаться от поездок на Новый год из-за ковидных ограничений

Единственным выходом для туристов, оказавшихся в такой ситуации, может быть отказ от поездки, отмечают эксперты. Фото: pixabay.com

Единственным выходом для туристов, оказавшихся в такой ситуации, может быть отказ от поездки, отмечают эксперты. Фото: pixabay.com

Из-за введения новых противоковидных ограничений по России туристы могут начать отказываться от запланированных поездок на ноябрьские и новогодние праздники.

Так, ужесточение ограничительной политики в регионах влияет на туризм, потому что закрываются рестораны, развлекательные заведения, есть риски ухудшения качества питания или сервиса. Единственным выходом для туристов, оказавшихся в такой ситуации, может быть отказ от поездки, отмечают эксперты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Аналитики предсказывают уменьшение бронирований в ноябре и на Новый год, а также отказ от уже купленных туров и экскурсий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививаться — главная задача России и мирового сообщества в борьбе с пандемией ковида.