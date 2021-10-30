Мурашко призвал россиян привиться от COVID в период нерабочих дней

В России продолжается вакцинация от коронавируса. GazetaSPb/Николай Овсянников

В России продолжается вакцинация от коронавируса. GazetaSPb/Николай Овсянников

Нерабочая неделя, введенная в России из-за сложной эпидемиологической ситуации, является хорошей возможностью пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, такие «каникулы» необходимы стране, чтобы значительно снизить темпы распространения новой болезни.

Как сообщил ТАСС, Мурашко подчеркнул, что медицинские учреждения работают, а у россиян появилось достаточно времени, чтобы привиться от коронавируса.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов поручил увеличить мощности пунктов вакцинации из-за очередей.