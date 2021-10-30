В России планируют перезапуск кампанию по вакцинации от коронавируса

В России планируют перезапуск кампанию по вакцинации от коронавируса
В Кремле считают, до населения страны не была донесена мысль о летальном исходе в случае отказа от прививки, сообщает "КоммерсантЪ" Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Песков заявлял, что государство проиграло информационную кампанию по вакцинации от COVID.

Об этом сообщал «КоммерсантЪ». Власти РФ планируют заново запустить информационную кампанию по продвижению прививок от ковида среди населения.

Отмечается, до этого решения продвижением кампании занималось АНО «Национальные приоритеты», но было признано неэффективным и агрессивным. По мнению источника издания во внутриполитическом блоке Кремля, до населения страны не была донесена мысль о летальном исходе в случае отказа от прививки.

Пока неизвестно какое управление администрации президента возглавит новую кампанию. Но уже сообщается, что борьба с противниками прививок усилится. Кроме того, отмечается, что в правительственных кругах высока озабоченность данной проблемой.

Специалисты предлагают использовать именные приглашения на процедуру вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, глава РФ Путин считает, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других препаратов вакцинирования.

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