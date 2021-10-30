Врач Мясников: закрытие границ в условиях очередной волны является бессмысленным

Врач Мясников: закрытие границ в условиях очередной волны является бессмысленным
Положительные ПЦР тесты встречаются менее чем у одного процента людей, которые прилетают в Россию. Фото: pixabay.com

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что закрывать границы из-за роста числа заболеваний ковидом не надо.

Он обратил внимание на то, что закрытие границ — мера «бессмысленная и бесполезная». Доктор уверен, жители России не завозят новые штаммы ковида из-за рубежа, это даже подтверждает статистика. Мясников отметил, что положительные ПЦР тесты встречаются менее чем у одного процента людей, которые прилетают в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале врача.

Новые опасные штаммы вырабатываются внутри людей с плохим иммунитетом, которые заболели вирусом, уверен он. Пожилые люди, больные раком и другими тяжелыми заболеваниями являются инкубаторами новых штаммов, отмечает Мясников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в росте заболеваемости ковидом в России во многом виноваты сами жители страны, уверен заслуженный врач России Владимир Вторенко.

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