Саммит глав государств и правительств стран G20 открылся в Риме

В столице Италии стартовал саммит лидеров государств и правительств G20.
Главы стран прибыли к открытию мероприятия в конгресс-центр «Нувола». Их поприветствовал премьер-министр Италии Марио Драги. Среди приехавших на саммит участников присутствуют также главы международных организаций, в том числе ООН, сообщает ТАСС.
Власти Рима распорядились на время мероприятия закрыть воздушное пространство города. Закрыты 14 станций метро, а также ограничен доступ к достопримечательностям и музеям.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный архитектор Петербурга покидает пост по собственному желанию. Владимир Григорьев написал заявление об увольнении. Существует вероятность, что кресло председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Северной столицы покинет Владимир Григорьев. Чиновник подал заявление об уходе сегодня, 30 октября.