Фигуристка Камила Валиева стала победительницей на втором этапе серии Гран-при

Фигуристка Камила Валиева стала победительницей на втором этапе серии Гран-при
Фигуристка Камила Валиева стала победительницей на втором этапе серии Гран-при. Фото: championat.com

С мировыми рекордами в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при победила россиянка Камила Валиева.

Второй этап серии Гран-при прошел в Ванкувере. Там фигуристка Камила Валиева стала победительницей с двумя мировыми рекордами. Об этом сообщает ТАСС.

Валиева в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере — Skate Canada получила за произвольную программу 180,89 балла и в сумме набрала 265,08, побив свои же мировые рекорды, которые составляют 174,31 и 249,24 соответственно.

Представительницы России Елизавета Туктамышева с набранными 232,88 баллами и Алена Косторная с 214,54 баллами заняли второе и третье места.

Победительнице Камиле Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок. На взрослом уровне этот сезон для нее первый.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сестры Аверины заняли первое и второе места на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в Японии.

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