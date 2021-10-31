Фигуристка Камила Валиева стала победительницей на втором этапе серии Гран-при

С мировыми рекордами в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при победила россиянка Камила Валиева.
Второй этап серии Гран-при прошел в Ванкувере. Там фигуристка Камила Валиева стала победительницей с двумя мировыми рекордами. Об этом сообщает ТАСС.
Валиева в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере — Skate Canada получила за произвольную программу 180,89 балла и в сумме набрала 265,08, побив свои же мировые рекорды, которые составляют 174,31 и 249,24 соответственно.
Победительнице Камиле Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок. На взрослом уровне этот сезон для нее первый.
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