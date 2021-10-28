На ЧМ по художественной гимнастике Дине Авериной не хватило 50 баллов до 4 золота

На ЧМ по художественной гимнастике Дине Авериной не хватило 50 баллов до 4 золота. Фото: Instagram сестер Авериных

На ЧМ по художественной гимнастике Дине Авериной не хватило 50 баллов до 4 золота. Фото: Instagram сестер Авериных

Россиянки Дина и Арина Аверины на чемпионате мира по художественной гимнастике заняли призовые места. За выступление девушки получили 27,100 и 26,750 баллов соответственно. Чемпионат мира 2021 проходит в японском городе Китакюсю.

Сестры Аверины заняли первое и второе места на чемпионате мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает «РИА Новости». Дина Аверина стала победительницей в упражнении с булавами, ее сестра Арина взяла серебро. Россиянки прошли в финал соревнований в личном многоборье и в упражнениях с лентой, где Дина завоевала второе место с результатом 23,900, проиграв белоруске Алине Горносько с результатом 23,950.

Два золота Дина Аверина выиграла в первый день чемпионата, 27 октября, — в упражнениях с обручем и мячом.

Девушка стала 16-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что тренер Винер-Усманова рассказала, что смогла переубедить Дину Аверину не бросать заниматься гимнастикой.