Эпидемиолог утверждает, что в вакцине от COVID-19 нет живого вируса

Эпидемиолог утверждает, что в вакцине от COVID-19 нет живого вируса
Эпидемиолог утверждает, что в вакцине от COVID-19 нет живого вируса. Фото: pexels.com

По мнению некоторых людей вместе с вакциной от коронавируса в организм попадает частичка самой инфекции, в связи с чем вакцинированный становится заразным. Такое утверждение по мнению специалистов оказалось мифом.

Замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов поделился с «Известиями», что никакого живого вируса в вакцине не водится.

«К сожалению, миф этот укоренился. Но я с уверенностью могу сказать, что ни одна вакцина в мире живого вируса не содержит», — заявил эпидемиолог.

По словам врача, вне зависимости от того привился человек или нет, он в разной степени восприимчив к инфекции. Иммунитет у вакцинированных людей начинает снижаться через шесть месяцев, из-за чего возникает риск повторного заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что нерабочая неделя, введенная в России из-за сложной эпидемиологической ситуации, является хорошей возможностью пройти вакцинацию от COVID-19. Дни без работы ввели для снижения риска еще большей заболеваемости.

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