В Гатчинском районе пострадал подросток при падении с самодельного транспортного средства

В Гатчинском районе пострадал подросток при падении с самодельного транспортного средства. Фото: "Яндекс.Карты"

В Гатчинском районе пострадал подросток при падении с самодельного транспортного средства. Фото: "Яндекс.Карты"

В Гатчинском районе Петербурга тяжело травмировался 14-летний подросток при падении с самодельного транспортного средства.

Вчера, 30 октября, около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что у дома 5 по улице Ижорской в поселке Лукаши упал с мотоцикла подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДПС оперативно прибыла на место инцидента, но никого не обнаружила. Позже из медучреждения поступила телефонограмма о госпитализации в тяжелом состоянии 14-летнего школьника. Сообщалось, что подросток упал, управляя самодельным, неустановленным транспортным средством.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также 30 числа произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. В Волховском районе водитель, которому 17 лет, учащийся 11 класса, за рулем мопеда не справился с управлением, в результате чего слетел с трассы с последующем опрокидыванием.