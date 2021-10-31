Бастрыкин поручил проверить стримы челябинцев с издевательствами над бабушкой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над страдающей деменцией пенсионеркой из Челябинска, опубликованные в соцсети.

Двое местных жителей снимают пенсионерку во время ежедневных прямых эфиров. В роликах они высмеивают недуг женщины, за что получают пожертвования от зрителей, сообщили на сайте ведомства.

Ведется проверка на состав преступления по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске задержан мужчина, который издевался над инвалидом и заставлял его попрошайничать. Инвалида без ног держали в квартире с августа по декабрь 2020 года. Попал туда он после того, как двое неизвестных напоили его в баре, а уже позже привели в квартиру.