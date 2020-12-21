Во Всеволожске задержан мужчина, который издевался над инвалидом и заставлял его попрошайничать

Во Всеволожском районе полиция задержала одного из подозреваемых в издевательствах над инвалидом. Мужчину без ног закрывали в квартире и выпускали только, чтобы заниматься попрошайничеством.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области, подозреваемым оказался мужчина 1978 года рождения. Его арестовали и в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Напомним, что по версии следствия, инвалида без ног держали в квартире с августа по декабрь 2020 года. Попал туда он после того, как двое неизвестных напоили его в баре, а уже позже привели в квартиру.

Мужчину били и заставляли заниматься поборами на улице. В итоге, спасение пришло случайно, – мимо проходила женщина, которая откликнулась на просьбы мужчины из окна дома в деревне Новое Девяткино Всеволожского района.

На данный момент расследование продолжается. Следствие устанавливает все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что подозреваемый в убийстве мужчины с надеванием пакета на голову и связыванием ног задержан в Приозерске.