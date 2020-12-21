Подозреваемый в убийстве мужчины с надеванием пакета на голову и связыванием ног задержан в Приозерске

В Ленобласти сотрудники полиции смогли задержать мужчину, который подозревается в жестоком убийстве. Следователь проводит допрос.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанным оказался мужчина 1968 года. Задержан он был в городе Приозерске. На данный момент подозреваемого допрашивают. Решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, что по версии следствия, злоумышленник совершил убийство мужчины в хозяйственной постройке по улице Железнодорожной. Тело 45-летнего погибшего было обнаружено с пакетом на голове и связанными ногами. Установлены признаки насильственной смерти.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Приозерск в составе следователей и следователей-криминалистов отдела криминалистики, а также сотрудников полиции», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что части тела нашли в пакетах в подвале дома в Гатчине.