Части тела в пакетах нашли в подвале дома в Гатчине

Дом в Гатчине, где были найдены останки. Фото: скриншот google.maps

Дом в Гатчине, где были найдены останки. Фото: скриншот google.maps

Гатчинская полиция расследует убийство неизвестного мужчины, останки тела которого нашли в подвале жилого дома в Ленинградской области.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в воскресенье, 20 декабря, в дома №13 по улице Киргетова нашли человеческие череп и кости.

Прибывшие на место преступления полицейские нашли в подвале жилой пятиэтажки разные пакеты, в которые были завернуты части череп, конечности и туловище. Отмечается, что останки были мумифицированы. Скорее всего, смерть человека наступила более года назад.

На месте были изъяты бутылка, вырезы обоев и линолеума, перчатка, резиновый спаго, фрагменты рабочего комбинезона и фрагмент пачки сигарет.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что человеческий скелет нашли в колодце на Выборгском шоссе.