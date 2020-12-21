Части тела в пакетах нашли в подвале дома в Гатчине

Части тела в пакетах нашли в подвале дома в Гатчине
Дом в Гатчине, где были найдены останки. Фото: скриншот google.maps

Гатчинская полиция расследует убийство неизвестного мужчины, останки тела которого нашли в подвале жилого дома в Ленинградской области.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в воскресенье, 20 декабря, в дома №13 по улице Киргетова нашли человеческие череп и кости.

Прибывшие на место преступления полицейские нашли в подвале жилой пятиэтажки разные пакеты, в которые были завернуты части череп, конечности и туловище. Отмечается, что останки были мумифицированы. Скорее всего, смерть человека наступила более года назад.

На месте были изъяты бутылка, вырезы обоев и линолеума, перчатка, резиновый спаго, фрагменты рабочего комбинезона и фрагмент пачки сигарет.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что человеческий скелет нашли в колодце на Выборгском шоссе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гатчина ленобласть расчленение человеческие останки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нелегалы работали по поддельным документам более полутора лет
Суточная заболеваемость COVID-19 в России обновила рекорд
В Петербурге подан иск в суд из-за незадекларированной дачи Беглова
Покрас Лампас разработал лимитированный дизайн для МегаФона
Петербуржца отправили в колонию поселение за доги по алиментам
Около 12% петербуржцев готовы работать 1 января
Губернатор Ленобласти освободил Алексея Орлова от должности председателя ...
В Петербурге открыли новый корпус Госпиталя для ветеранов войн