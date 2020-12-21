Человеческий скелет нашли в колодце на Выборгском шоссе

Кому принадлежали останки, пока не известно. Фото: pixabay

Кому принадлежали останки, пока не известно. Фото: pixabay

В Выборгском районе Петербурга рабочие наткнулись на человеческие останки. Личность человека, которому принадлежат найденные кости, пока не установлена.

Все произошло в воскресенье, 20 декабря. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в 16:47 в дежурную часть полиции обратился петербуржец и сообщил, что во время строительно-ремонтных работ рабочие нашли фрагменты скелета человека. Они находились в колодце у дома №154/3 по Выборгскому шоссе.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка не смогли определить пол человека. Фрагменты скелета отправили в морг для исследования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Фучика мужчина получил удар ножом в грудь от незнакомца. Случайные прохожие заметили окровавленного человека и вызвали полицию.