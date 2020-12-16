Во Всеволожске инвалида-десантника держали в рабстве и заставляли заниматься попрошайничеством

Во Всеволожском районе сотрудники полиции смогли вытащить из заложников инвалида, которого незаконно заперли в квартире и выпускали только для заработка. Мужчину заставляли заниматься попрошайничеством.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу, на данный момент заведено уголовное дело. Правоохранительные органы занимаются поиском преступников.

По версии следствия, злоумышленники заперли в квартире в Новом Девяткино мужчину, который является инвалидом и бывшим военным десантником. У мужчины нет обеих ног. Ему ограничили перемещения и выпускали на улицу только для попрошайничества. За отказ в работе били. Происходило это с августа по декабрь.

Спасти мужчину удалось после того, как он через окно смог попросить о помощи прохожих.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Расследование занимается поиском преступников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге обвиняемого во взяточничестве замначальника полиции отправили под домашний арест.