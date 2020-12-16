В Петербурге обвиняемого во взяточничестве замначальника полиции отправили под домашний арест

Замначальника 87-го отдела полиции в Петербурге отправлен под домашний арест. Экс-сотрудник органов обвиняется во взяточничестве на сумму почти 4 млн рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, такое решение принял Приморский районный суд в среду, 16 декабря. Мера пресечения, – домашний арест, вызвана тем, что по мнению суда, обвинение не предоставило нужных доказательств.

Напомним, что лейтенанта полиции задержали в феврале текущего года. Его обвиняют в получении взятки в размере 3,8 млн рублей.

Теперь обвиняемый будет следить за развитием своего дела дома, а не под стражей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге суд не стал задерживать сотрудницу таможни, обвиняемую в превышении полномочий с ущербом в 35,8 млн рублей. Следствию было отказано.