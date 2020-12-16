В Петербурге суд не стал задерживать сотрудницу таможни, обвиняемую в превышении полномочий с ущербом в 35,8 млн рублей

В Петербурге суд не стал задерживать сотрудницу таможни, обвиняемую в превышении полномочий с ущербом в 35,8 млн рублей
Суд рассмотрел ходатайство. Фото: pixabay

Приморский районный суд отказал следствию в задержании под стражу заместителя главы службы федеральных таможенных доходов. Женщина обвиняется в нанесении ущерба в размере 35,8 млн рублей.

По версии следствия, с января 2017 по октябрь 2018 года через Усть-Лужский таможенный пост в Россию были ввезены товары, чьи индексы не соответствовали реальной стоимости. Обвиняемая знала это, но все равно приняла решение задекларировать продукцию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге, ущерб составил 35,8 млн рублей.

Таким образом, суд рассмотрел материалы дела и признал доказательства недостаточными. Следствию было отказано в среду, 16 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге расследуют превышение должностных полномочий сотрудницей таможни, нанёсшее ущерб в 35,8 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб превышение полномочий приморский суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге больницы и стационары будут работать в новогодние праздники
В Петербурге количество коек увеличат еще на 2 тыс. для больных Covid-19
«Зенит» обыграл «Спартак» дома со счетом 3:1
Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку на матче, который должен ...
В Петербурге суд не стал задерживать сотрудницу таможни, обвиняемую в ...
Бизнес просит Беглова ввести мораторий на повышение ставок налога на имущество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в январе
В Гатчинском районе начата проверка после смертельного наезда на пешехода