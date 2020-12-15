В Петербурге расследуют превышение должностных полномочий сотрудницей таможни, нанёсшее ущерб в 35,8 млн рублей

Правоохранительные органы расследуют уголовное дело в отношении заместителя главы службы федеральных таможенных доходов Северо-Западного таможенного управления.
Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. По предварительной информации, с января 2017-го по октябрь 2018 года через Усть-Лужский таможенный пост в РФ были ввезены товары, индекс таможенной стоимости которых не соответствовал их реальной цене. Несмотря на это, подозреваемая, действуя в интересах владельца обманом ввозимой продукции, приняла решение о принятии таможенной стоимости задекларированный товаров.
В результате действия сотрудницы таможенной службы нанесли федеральному бюджету ущерб в размере более 35,8 миллионов рублей. Расследование продолжается.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали предполагаемого убийц бывшего военного из ДНР.