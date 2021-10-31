В Шлиссельбурге спасатели вскрыли заведенный автомобиль с водителем без сознания

В Шлиссельбурге спасатели вскрыли заведенный автомобиль с водителем без сознания
Спасатели вытащили мужчину из авто. Фото: "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

В Шлиссельбурге спасли мужчину из запертого легкового авто.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября, в одном из дворов города. Подробности рассказали в группе «Аварийно-спасательная служба Ленобласти» в соцсети «ВКонтакте».

Утром дежурной смене поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга поступило сообщение об обнаружении мужчины без сознания, сидящего в заведенной машине.

Прибывшие спасатели вскрыли автомобиль и передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели эвакуировали с острова Бегемот мужчину со сломанной ногой.

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