Водолазы ищут ребенка, который выпал из лодки на реке Сясь в Ленобласти

Водолазы ищут ребенка, который выпал из лодки на реке Сясь в Ленобласти
Лодка перевернулась. Фото: Pixabay

В Волховском районе Ленобласти на реке Сясь перевернулась лодка с мужчиной и ребенком. Водолазы вторые сутки ищут мальчика.

Несчастный случай произошел вечером 29 октября. За помощью в поисках ребенка в МЧС и полицию обратился отец мальчика. Он рассказал, что они возвращались с охоты на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась. Мужчина самостоятельно выплыл на берег, но потерял ребенка из виду.

Как сообщил 78.ru, в настоящее время производятся поисково-спасательные работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парке Героев-пожарных утонула женщина. Она захлебнулась, купаясь в карьере.

ленобласть СУ СК РФ


 

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Водолазы ищут ребенка, который выпал из лодки на реке Сясь в Ленобласти
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