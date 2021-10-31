Водолазы ищут ребенка, который выпал из лодки на реке Сясь в Ленобласти

В Волховском районе Ленобласти на реке Сясь перевернулась лодка с мужчиной и ребенком. Водолазы вторые сутки ищут мальчика.

Несчастный случай произошел вечером 29 октября. За помощью в поисках ребенка в МЧС и полицию обратился отец мальчика. Он рассказал, что они возвращались с охоты на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась. Мужчина самостоятельно выплыл на берег, но потерял ребенка из виду.

Как сообщил 78.ru, в настоящее время производятся поисково-спасательные работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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