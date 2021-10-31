На набережной Черной речки установят крылатых львов

На набережную Черной речки переезжают «Чернореченские львы» авторства Антонины Фатхуллиной. Они будут «охранять» удаленный от исторического центра район.

Арт-объект установят на набережной сегодня, 31 октября. Подробности рассказали на странице «Лахта Центра» в социальной сети Instagram.

Ажурные львы позаимствовали туловища и крылья у мифологических существ. Полупрозрачные животные, выполненные из металла, охраняют набережную и при этом позволяют наблюдать за городом сквозь себя.

Проект стали хитом выставки «5х5х5» в Музее городской скульптуры.

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