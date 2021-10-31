Маск готов продать акции Tesla ради того, чтобы спасти человечество от голода

Маск готов продать акции Tesla ради того, чтобы спасти человечество от голода
Илон Маск. Фото: скриншот Instagram

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.

«Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, 26 октября стало известно, что Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. На момент закрытия торгов на финансовых рынках в понедельник, 25 октября, активы Маска составляют 271,3 млрд долларов.

Состояние американского предпринимателя увеличилось на $41,7 млрд с прошлой пятницы, 22 октября, благодаря резкому росту стоимости акций Tesla, сообщает Forbes. Большую часть состояния бизнесмена составляют акции именно этой компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что НАСА готова заплатить Маску 3 млрд долларов за подготовку ракеты к возвращению американцев на Луну впервые с 1972 года.

SpaceX акции илон маск


 

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