Маск готов продать акции Tesla ради того, чтобы спасти человечество от голода

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов потратить часть своих денег на то, чтобы спасти человечество от голода.

«Если ВПП может объяснить в этой цепочке твиттов, как 6 миллиардов долларов могут решить проблему мирового голода, я готов сейчас же продать акции Tesla и решить ее. Но финансовая отчетность должна быть открытой, чтобы общественность видела, как именно тратятся деньги», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, 26 октября стало известно, что Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. На момент закрытия торгов на финансовых рынках в понедельник, 25 октября, активы Маска составляют 271,3 млрд долларов.

Состояние американского предпринимателя увеличилось на $41,7 млрд с прошлой пятницы, 22 октября, благодаря резкому росту стоимости акций Tesla, сообщает Forbes. Большую часть состояния бизнесмена составляют акции именно этой компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что НАСА готова заплатить Маску 3 млрд долларов за подготовку ракеты к возвращению американцев на Луну впервые с 1972 года.