Илон Маск занял первое место в списке богатейших людей мира

Основатель Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком мира в рейтинге Forbes Real-Time.

Состояние Маска стало больше на 1,89% и сейчас оценивается в 203 миллиарда долларов. «Сереборо» рейтинга у Безоса (197,7 миллиарда долларов), «бронза» у основателя Louis Vuitton Бернара Арно (175,7 миллиарда). Об этом сообщает ТАСС.

Большую часть состояния бизнесмена составляют акции Tesla. Накануне они выросли почти на два процента и стоят 790 долларов за штуку.

Богатейшим россиянином по версии Forbes Real-Time стал глава «Северстали» Алексей Мордашов (30,7 миллиарда долларов, 50-е место в рейтинге). Также в рейтинг попали еще семь российских бизнесменов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости в Россию.