Илон Маск занял первое место в списке богатейших людей мира

Илон Маск занял первое место в списке богатейших людей мира
Большую часть состояния Илона Маска составляют акции Tesla. Фото: скриншот Instagram

Основатель Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком мира в рейтинге Forbes Real-Time.

Состояние Маска стало больше на 1,89% и сейчас оценивается в 203 миллиарда долларов. «Сереборо» рейтинга у Безоса (197,7 миллиарда долларов), «бронза» у основателя Louis Vuitton Бернара Арно (175,7 миллиарда). Об этом сообщает ТАСС.

Большую часть состояния бизнесмена составляют акции Tesla. Накануне они выросли почти на два процента и стоят 790 долларов за штуку.

Богатейшим россиянином по версии Forbes Real-Time стал глава «Северстали» Алексей Мордашов (30,7 миллиарда долларов, 50-е место в рейтинге). Также в рейтинг попали еще семь российских бизнесменов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости в Россию.

forbes tesla деньги илон маск рейтинг


 

Новости партнеров
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Илон Маск занял первое место в списке богатейших людей мира
Названа причина рекордного числа смертей пациентов с COVID в РФ
В Ленобласти мужчина с кусачками оставил без воды целый город
В Петербурге любителей кошек оказалось почти в 3,5 раза больше собачников
Нижегородцу ввели две разные вакцины от коронавируса
Песков про Жамнова: «Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе»
Диетолог Соломатина объяснила, как определить уровень витамина D в организме
Продавец шавермы в Петергофе, домогавшийся школьниц, оказался нелегальным ...