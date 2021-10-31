«Телефон доверия» продолжит принимать звонки петербуржцев в локдаун

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Психологическая поддержка по "телефону доверия" оказывается бесплатно и анонимно. Фото: pixabay

Петербургский «телефон доверия» не будет закрываться в период нерабочих дней. Детей и их родителей не оставят без возможности получить психологическую поддержку.

В городском правительстве сообщили, что все необходимые службы в Петербурге продолжат свою работу в локдаун. Отмечается, что жители города должны чувствовать поддержку, в том числе психологическую.

Для получения психологической помощи нужно позвонить по телефону 7 (812) 747-13-40. Кроме того, у детей и их родителей есть возможность связаться со специалистами в мессенджерах и социальных сетях. Выбрать удобную форму связи можно по ссылке https://taplink.cc/tel.doveriya.online.

Кроме того, можно задать вопрос по электронной почте или оставить сообщение Центра «КОНТАКТ» по адресу https://profcenter.spb.ru.

В этом году «Телефон доверия» принял почти три тысячи звонков. Психологическая поддержка оказывается бесплатно и анонимно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы в первый день локдауна стали массово заказывать еду на дом.

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