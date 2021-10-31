В Приморье женщина оставила автомобиль с ребенком на железнодорожных путях

В Приморском крае местная жительница бросила на железнодорожном переезде машину, в которой находилась 12-летняя девочка.
Инцидент произошел в Уссурийске. В региональном МВД сообщили, что женщина, которая оставила автомобиль с ребенком на ж/д путях и ушла, будет привлечена к ответственности. Брошенная на переезде машина была марки Nissan Tiida Latio, передает РИА Новости.
Очевидцы инцидента самостоятельно переместили иномарку в безопасное место. Прибывшие к месту происшествия полицейские установили личность хозяйки автомобиля. Она пояснила правоохранителям, что покинула машину по причине возникших неотложных дел.
Разбираться в обстоятельствах случившегося будет прокуратура. По итогам проверки правоохранители решат вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
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