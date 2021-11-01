Эксперты сообщили, когда «КовиВак» станет доступным для людей старше 60 лет

Эксперты сообщили, когда &#171;КовиВак&#187; станет доступным для людей старше 60 лет
Эксперты сообщили, когда "КовиВак" станет доступным для людей старше 60 лет. Фото: скриншот видео

По словам специалистов, через несколько месяцев вакцину «КовиВак» уже можно будет ставить людям достигшим 60-летнего возраста.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова получил разрешение от Министерства здравоохранения провести клинические испытания вакцины от COVID-19 «КовиВак» в категории людей 60-ти лет и более. Об этом сообщают «Известия».

Также параллельно с исследованием вакцины на людях 60+ проходит испытания вакцины для подростков. Минздрав одобрил третью фазу исследований до31 декабря 2022 года. До этой даты все клинические испытания должны быть проведены. В настоящее время выпускается примерно миллион доз «КовиВак». Не исключено увеличение количества в будущем.

Исследования вакцины «КовиВак» на лицах 60 лет планируют закончить к 1 августа 2022 года. В испытания примут участие 250 добровольцев.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что решение об обязательной вакцинации детей от коронавируса не является прерогативой Кремля, такое решение ложится на плечи специалистов в случае необходимости.

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