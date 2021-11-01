В понедельник петербуржцы ждут тепло, но сидят дома

В понедельник петербуржцы ждут тепло, но сидят дома
Погода радует плюсовой температурой, осадков не наблюдается, а ветер только немного обдувает лицо.Фото: pixabay.com

Начался последний месяц осени достаточно приятно: погода радует плюсовой температурой, осадков не наблюдается, а ветер только немного обдувает лицо.

Неделя стартовала с теплой для ноября погоды. Листья на деревьях уже все облетели, но температура воздуха уверено держится на плюсе, где может быть от 8 до 10 градусов тепла. При этом в городе наблюдается влажность и слабое повышение атмосферного давления.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о предстоящих опасных погодных явлениях не сообщает, погода стабильно остается спокойной в течение всего дня. Ветер слабый южный, юго-западный.

Для многих петербуржцев начались нерабочие дни, власти рекомендуют провести эти выходные дома даже несмотря на приятную погоду. Такие меры сейчас могут приносить дискомфорт, но в дальнейшем коронавирусная инфекция ослабнет, и жители города смогут насладиться всей красотой новогодних снежных улиц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с распространением COVID-19.

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