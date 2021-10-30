В России начались нерабочие дни, объявленные из-за коронавируса

В России начались нерабочие дни, объявленные из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре надеются, что режим нерабочих дней поможет сбить волну заболеваемости ковидом. Фото: Gazeta.SPb

На территории России начал действовать режим нерабочих дней. Он был объявлен из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Российские школы по рекомендации министерства просвещения на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября уходят на каникулы, а вузам разрешено перевести студентов на дистанционное обучение.

Колледжи могут уйти во время нерабочих дней на каникулы при условии сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана.

В Роспотребнадзоре надеются, что режим нерабочих дней поможет сбить волну заболеваемости ковидом.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Заработная плата при этом сохраняется. Регионы могут перейти на такой режим досрочно, не дожидаясь установленной даты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.

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