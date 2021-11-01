Суд отпустил женщину, задержанную за фото в белье на фоне «Исаакия»

Суд отпустил женщину, задержанную за фото в белье на фоне &#171;Исаакия&#187;
Петербурженка фотографировалась в непристойном виде напротив Исаакиевского собора. Фото: Baltphoto

Следствие просило избрать наказание в отношении Ирины Волковой в виде запрета определенных действий.

В Петербурге Октябрьский районный суд не стал избирать серьезную меру пресечения тридцатилетней Ирине Волковой, которая решила устроить фотосессию в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, что ранее в отношении Волковой возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Отмечается, что сама женщина против меры не возражала.

Еще прошлым летом Ирина Волкова сняла видео и сделала фотоснимок с обнаженными частями тела на фоне собора. Свежими кадрами женщина поделилась в Сети. Следствие посчитало, что петербурженка оскорбила чувства верующих.

Известно, что сама женщина вину признала, раскаялась и добавила, что воспитывает ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская модель Лилия Судакова, обвиняемая в убийстве мужа, отправилась домой.

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