Петербургская модель Лилия Судакова, обвиняемая в убийстве мужа, отправилась домой

Петербургская модель Лилия Судакова, обвиняемая в убийстве мужа, отправилась домой
Лилия Судакова. Фото: скриншот Instagram @offlogynews

В четверг, 28 ноября, Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил модель Лилию Судакову из СИЗО под домашний арест. Мера пресечения избрана до 20 ноября. 25-летнюю девушку обвиняют в убийстве мужа в ноябре 2020-го.

Объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщает, что сторона обвинения настаивала на продлении заключения под стражей. Следователь утверждал, что Судакова может скрыться от суда и следствия, продолжить преступную деятельность, оказать воздействие на свидетелей или попытаться уничтожить следы преступления. Кроме того, модель не имеет официального трудоустройства.

Адвокат Лилии, в свою очередь, подчеркнул, что подзащитная намерена содействовать правоохранителям в поиске истины. Так, после трагедии она оказывала первую помощь супругу, ждала врачей и полицию. Кроме того, мать модели арендовала квартиру, и нашлась компания, готовая предоставить Судаковой удаленную работу. Суд в итоге встал на сторону Лилии.

Напомним, что убийство произошло в ночь на 29 ноября 2020 года в квартире на Гагаринской улице. Лилия поссорилась со своим супругом Сергеем Поповым и в ходе ссоры ударила его ножом в сердце. 28-летний мужчина скончался в больнице. Модель сразу же задержали по подозрению в убийстве, но она настаивает, что лишь защищалась от агрессии мужа — тот неоднократно поднимал на нее руку.

Мать Лилии рассказывала, что её дочь и Сергей на самом деле любили друг друга, но у молодого человека был сложный характер. Он был не прочь выпить, но из-за алкоголя становился агрессивным, поэтому в семье часто конфликтовали. Сама модель, по словам матери, обладает скромным, тихим и спокойным характером. Так или иначе, если вину Судаковой докажут, девушке грозит до 15 лет колонии.

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