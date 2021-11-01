В Петербурге у магазина «Дикси» обнаружили труп

В Петербурге у магазина &#171;Дикси&#187; обнаружили труп
Труп был найден у магазина "Дикси. "Фото: скриншот Google Maps

В Приморском районе Петербурга горожанин заметил бездыханное тело.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп был найден 29 октября. В полицию утром обратился 50-летний мужчина. Он заявил, что Ланском шоссе, у дома №43, рядом с магазином «Дикси», на улице, лежит мужчина.

Правоохранители прибыли на место случившегося через некоторое время и обнаружили труп без внешних признаков насильственной смерти. Мертвым оказался мужчина, которому на вид примерно 45- 50 лет. Рост скончавшегося около 170 – 175 сантиметров, волосы русые.

Одет умерший был в черную куртку, темно-синюю клетчатую рубашку, черные брюки. Отмечается, что рядом с трупом лежал один черный ботинок.

Стоит заметил, что под левым глазом у мужчины была гематома, которой около 3 – 5 дней.

Труп отпарил в морг, чтобы установить причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Софийской улице обнаружили труп с гематомами.

дикси ленское шоссе новости СПб происшествие труп


 

Новости партнеров
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Олег Газманов объяснил, почему нужно закрыть
Олег Газманов объяснил, почему нужно закрыть "Ельцин Центр"
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Водителя маршрутки подстрелили пассажиры на Бабушкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге у магазина «Дикси» обнаружили труп
Для вакцинированных предложили ввести 50% скидку на проезд в общественном ...
1 ноября в Петербурге будет облачно, температура поднимется до +10
Для российских водителей хотят ввести новый штраф за опасное вождение
В строящемся петербургском храме прошла панихида по жертвам авиакатастрофы ...
По подсчетам экспертов, цены российской пшеницы на экспорт составили 325 ...
Суд отпустил женщину, задержанную за фото в белье на фоне «Исаакия»
В Комздраве объяснили, кому положена вакцина «Спутник Лайт»