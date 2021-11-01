В Петербурге у магазина «Дикси» обнаружили труп

Труп был найден у магазина "Дикси. "Фото: скриншот Google Maps

Труп был найден у магазина "Дикси. "Фото: скриншот Google Maps

В Приморском районе Петербурга горожанин заметил бездыханное тело.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп был найден 29 октября. В полицию утром обратился 50-летний мужчина. Он заявил, что Ланском шоссе, у дома №43, рядом с магазином «Дикси», на улице, лежит мужчина.

Правоохранители прибыли на место случившегося через некоторое время и обнаружили труп без внешних признаков насильственной смерти. Мертвым оказался мужчина, которому на вид примерно 45- 50 лет. Рост скончавшегося около 170 – 175 сантиметров, волосы русые.

Одет умерший был в черную куртку, темно-синюю клетчатую рубашку, черные брюки. Отмечается, что рядом с трупом лежал один черный ботинок.

Стоит заметил, что под левым глазом у мужчины была гематома, которой около 3 – 5 дней.

Труп отпарил в морг, чтобы установить причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Софийской улице обнаружили труп с гематомами.