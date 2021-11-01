В первый ноябрьский день улицы Петербурга убирают более 1000 дворников

В первый ноябрьский день улицы Петербурга убирают более 1000 дворников. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

В первый ноябрьский день улицы Петербурга убирают более 1000 дворников. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

В понедельник, 1 ноября, улицы Северной столицы отправились убирать 1033 дворника и 596 единиц техники. Последний месяц осени начали с большой уборки.

Территории зеленых насаждений приводят в порядок 259 машин и более 840 специалистов садово-парковых предприятий, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

На минувшей неделе в садах, парках и скверах в среднем ежедневно работало около 225 машин и 700 специалистов. Садовники подметают дорожки, чистят газоны, приводят в порядок парковую мебель и готовят объекты зеленых насаждений к зиме. С дорог за неделю было собрано и вывезено почти 1,4 тысяч кубометров мусора.

С 25 по 31 октября в среднем на уборку магистралей выходили днем порядка 570 единиц техники и более 1000 дворников, ночью город также продолжали убирать свыше 530 машин и 270 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Комитете по благоустройству рассказали, какие районы города традиционно требуют большего внимания для уборки зимой. Основное внимание обращают на центральные районы Петербурга.