Большое внимание для уборки в зимний сезон уделят центральным районам Петербурга

Большое внимание для уборки в зимний сезон уделят центральным районам Петербурга
Сейчас для качественной уборки дорог установлены дорожные знаки «Остановка запрещена». Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Петербурге днем снова идет снег, а температура за окном ночью опускается ниже ноля. В Комитете по благоустройству рассказали, какие районы города традиционно требуют большего внимания для уборки зимой.

В ведомстве отмечают, что это как обычно центральные районы Северной столицы с плотной исторической застройкой. На этой территории много узких тротуаров и припаркованных машин. Именно поэтому там часто необходимо работать ручным способом, а это увеличивает время работ. Об этом сообщает Peterburg2.

Сейчас для качественной уборки дорог установлены дорожные знаки «Остановка запрещена». Они запрещают парковаться машинам на один день в неделю в ночное или дневное время. Эти знаки есть на 2 177 участках 942 улиц. Соблюдение петербуржцами этих дорожных знаков позволяет спецтехники быстро и хорошо очищать улицы зимой и летом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 100 тысяч тонн песка и соли заготовили для зимней обработки дорог Ленобласти и Петербурга.

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