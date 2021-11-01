Быстрее на 60%: петербургским удаленщикам Tele2 ускорила мобильный интернет

Tele2 повысила качество мобильного интернета, увеличив пропускную способность сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2 раза. В результате скорость мобильного интернета в среднем выросла на 60%.

Работы по модернизации сети были проведены в Санкт-Петербурге и области. В сравнении в предыдущим годом пропускная способность базовых станций выросла в 2 раз за счет расширения ёмкости и применения дополнительных частот, в том числе 800 МГц.

Новые базовые станции были построены в 43 населенных пунктах Ленинградской области. В частности, работы провели в Сясьстрое, Всеволожске, Сертолове, Выборге, Гатчине, Кингисеппе, Киришах, Тихорицах, Светлогорске, Луге, Сланцах, Сосновом Бору и в других городах. В пригородах Санкт-Петербурга в число районов и населенных пунктов, где расширили зону охвата сети, также вошли Парголово, Красное село, Колпино, Мурино, Шушары, Новое Девяткино.

В летнем сезоне оператор улучшил качество связи на территории садовых товариществ: СНТ «Юбилейное-Ручьи» и «Дунай-ЛГПИ» во Всеволожском районе, СНТ «ВНИГРИ-2» близ Лемболовского озера, СНТ «Здоровье» в Выборгском районе, СНТ «Трансмаш» и «Орбита» в Ломоносовском районе, СНТ «Электрон» в Тосненском районе, СНТ «Заря» в Кировском районе.

Компания также расширила зону охвата сети вдоль автодорог. В частности, Tele2 обеспечила непрерывное покрытие мобильным интернетом трассу М-11 «Нева», соединяющую Санкт-Петербург с Москвой. Новое оборудование позволило закрыть зоны неуверенного приема и обеспечить связь не только на территории Ленинградской области, но и на протяжении всех 669 километров дороги в Новгородской, Тверской и Московской областях.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «За счет использования сразу нескольких частотных диапазонов на базовых станциях, была в 2 раза увеличена пропускная способность сети. Как результат, мы предоставляем нашим клиентам надежный и быстрый мобильный интернет, что особенно актуально в период пандемии и локдауна для удаленщиков. Это касается и Петербурга, и городов Ленинградской области, районов загородных домов и множества садоводческих товариществ. Число пользователей на дачах в этом году увеличилось на 55%, но мы ждали этот трафик, готовились, поэтому смогли обеспечить рост скорости до 60%».

Для того чтобы клиенты оператора могли оперативно отслеживать улучшения качества связи, компания запустила сайт, где отмечаются изменения в работе сети.