На Васильевском острове появится ЖК на 400 квартир

На Васильевском острове появится ЖК на 400 квартир
Работы на объекты начнутся во втором квартале 2022 года. Фото: pixabay.com

Территория раньше находилась в собственности завода имени Козицкого и компании «Ланко».

На Васильевском острове построят жилой комплекс бизнес-класса. В нем смогут проживать до 400 семей. Об этом сообщила строительная компания «Красная стрела», выкупившая участки на 7-й линии В.О.

Известно, что раньше территория принадлежала заводу имени Козицкого и компании «Ланко». Площадь земли составляет 1,24 Га, она ограничена 7-й и 8-й линиями В.О., а также набережной реки Смоленки. Подрядчик обещает сохранить дом Шредера, расположенный на участке.

Ожидается, что работы на объекте начнутся во втором квартале 2022 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новые корпуса Боткинской больницы построят по схему государственно-частного партнерства. Новая площадка больницы имени Боткина появится в южной части города. Перинатальный центр в Калининском районе будет работать для всего Северо-Запада.

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