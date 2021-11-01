На Васильевском острове появится ЖК на 400 квартир

Территория раньше находилась в собственности завода имени Козицкого и компании «Ланко».
На Васильевском острове построят жилой комплекс бизнес-класса. В нем смогут проживать до 400 семей. Об этом сообщила строительная компания «Красная стрела», выкупившая участки на 7-й линии В.О.
Известно, что раньше территория принадлежала заводу имени Козицкого и компании «Ланко». Площадь земли составляет 1,24 Га, она ограничена 7-й и 8-й линиями В.О., а также набережной реки Смоленки. Подрядчик обещает сохранить дом Шредера, расположенный на участке.
Ожидается, что работы на объекте начнутся во втором квартале 2022 года.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новые корпуса Боткинской больницы построят по схему государственно-частного партнерства. Новая площадка больницы имени Боткина появится в южной части города. Перинатальный центр в Калининском районе будет работать для всего Северо-Запада.