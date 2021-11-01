При пожаре в квартире на Придорожной аллее могли пострадать люди

При пожаре в квартире на Придорожной аллее могли пострадать люди
Пожар произошел в однокомнатной квартире на Придорожной аллее. Фото: google.maps

В Выборгском районе Петербурга вечером понедельника случился квартирный пожар. Спасатели уточняют сведения о пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба городского главка МЧС. Пожар произошел в однокомнатной квартире дома 15 по Придорожной аллее. Жильцы вызвали оперативные службы в 20:47.

К месту происшествия направили 20 человек личного состава и четыре пожарных машины.

Огонь охватил комнату площадью 15 квадратных метров. Быстро потушить помещение не удалось, оно полностью выгорело. Пожар локализовали к 21:10.

В пожаре могли пострадать люди, сейчас спасательное ведомство уточняет сведения об этом. Все обстоятельства квартирного пожара выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в автосервисе во Фрунзенском районе сгорел «Мерседес». По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

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При пожаре в квартире на Придорожной аллее могли пострадать люди
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