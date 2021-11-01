В автосервисе во Фрунзенском районе сгорел «Мерседес»

В автосервисе во Фрунзенском районе сгорел &#171;Мерседес&#187;
Пожар потушили. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Вечером во Фрунзенском районе Петербурга спасатели тушили пожар в автосервисе. В огне пострадала иномарка.

Об этом сегодня информирует пресс-служба главного управления МЧС по городу. Все произошло в автосервисе на улице Салова, дом 44. Спасатели получили сообщение о пожаре в 18:53.

В автосервисе по неизвестной причине загорелся автомобиль марки «Мерседес». Пламя охватило иномарку по всей площади, она полностью сгорела. К 19:09 огонь был локализован.

На месте происшествия от МЧС работали 15 человек личного состава и три пожарных машины.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал, сведения об этом не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге умерли две девочки из-за непотушенного окурка: отца ждет суд. Одна малышка умерла в тот же день, за жизнь второй боролись несколько месяцев, но безрезультатно.

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