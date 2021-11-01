В Петербурге умерли две девочки из-за непотушенного окурка: отца ждет суд

Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности своим двум малолетним дочерям. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в СК РФ по городу.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения оставил двух дочерей, двух и четырех лет, одних в квартире. Перед уходом он забыл потушить сигарету, что в последствии привело к возгоранию мебели. В результате пожара пострадали обе девочки, на место прибыла скорая помощь. Детей госпитализировали: одна малышка умерла в тот же день, за жизнь второй боролись несколько месяцев, но безрезультатно.

Неосторожный отец задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы причины возгорания в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В ведомстве отметили, что задымление произошло из-за поломки инструмента у рабочих. При этом эвакуация не потребовалась, уточняют в комитете. На место вызывали пожарных, в результате инцидента никто не пострадал.