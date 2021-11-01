Названы причины возгорания в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

Названы причины возгорания в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
Медучреждение продолжает работать в штатном режиме. Фото: "Яндекс.Карты"

Стали известны подробности небольшого инцидента, произошедшего в медучреждении.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе сегодня, 1 ноября, произошло возгорание. Ранее в СМИ писали, что пришлось эвакуировать пациентов. В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга рассказали подробности пожара.

В ведомстве отметили, что задымление произошло из-за поломки инструмента у рабочих. При этом эвакуация не потребовалась, уточняют в комитете. На место вызывали пожарных, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что на данный момент НИИ скорой помощи им. Джанелидзе работает в штатном режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рабочий «заминировал» подвал своего дома на проспекте Маршала Жукова. Возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Комитет по здравоохранению СПб НИИ скорой помощи им. джанелидзе новости СПб пожар


 

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Названы причины возгорания в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе
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