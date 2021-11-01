Рабочий «заминировал» подвал своего дома на проспекте Маршала Жукова

Рабочий &#171;заминировал&#187; подвал своего дома на проспекте Маршала Жукова
Мужчина "заминировал" подвал собственного дома. Фото: "Яндекс панорамы"

В Кировском районе Петербурга некий мужчина сообщил заведомо ложную информацию об акте терроризма.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 октября, вечером, по номеру «02» позвонил неизвестный. Он заявил, что по проспекту Маршала Жукова, в подвале дома №56, корпуса 1 заложена бомба.

Через некоторое время был осмотрен данный подвал и подъезды дома и прилегающие территории, однако взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

В этот же день был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался 38-летний мужчина, который проживал в «заминированном» доме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мега Парнас эвакуировали без объяснения причин.

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