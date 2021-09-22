Мега Парнас эвакуировали без объяснения причин: кажется, минирование

Посетители отмечают, что в последнее время довольно часто сталкиваются с эвакуациями в Меге.

Посетители Меги Парнас рассказал об эвакуации здания сегодня, 22 сентября. Видеозаписью с места событий поделилась автомобилистка в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Женщина отметила, что люди покидают Мегу Парнас и садятся в автомобили. Причины, по которым здание опустело, официально не называются. В Меге Парнас пока никак не комментировали случившееся.

«Сейчас сказали — сообщение о заминировании. Куча служб приехало, это надолго»,

— пишет одна из пользовательниц.

Информация проверяется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчину и женщину эвакуировали из полыхающей квартиры на Просвещения.