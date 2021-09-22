Мужчину и женщину эвакуировали из полыхающей квартиры на Просвещения

Пожар случился в доме на проспекте Просвещения. Фото: скриншот Google Maps

Пожар случился в доме на проспекте Просвещения. Фото: скриншот Google Maps

В Выборгском районе Петербурга случился квартирный пожар. Из горящего помещения эвакуировали двух человек.

Возгорание случилось в среду, 22 сентября, в доме №24 на проспекте Просвещения. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:52. К месту происшествия оперативно выехали 15 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в двухкомнатной отдельной квартире площадью 10 квадратных метров обгорела обстановка на площади 3 «квадратов».

В 12:12 пожар локализовали. Эвакуированы мужчина и женщина. Сведения уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверых человек спасли из пожара на Малой Балканской улице. Из них двое — дети.