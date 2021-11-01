В Петербурге четверо детей с COVID-19 находятся в реанимации

Дети стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме. Фото: pexels

Дети стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме. Фото: pexels

Во время четвертой волны коронавируса юные петербуржцы стали чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме.

Об этом главврач детской больницы имени Филатова Людмила Исанкина рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам Исанкиной, на сегодня в реанимации больницы находятся четыре ребенка с диагнозом COVID-19 и пневмонией. Двоих детей в тяжелом состоянии подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Главврач отметила, что четверть детей переносят коронавирусную инфекцию с пневмонией. Самому младшему пациенту больницы с ковидом было всего две недели от роду.

Детей с коронавирусом госпитализируют в инфекционный стационар, где развернуто 362 койки. Сюда доставляют детей не только с COVID-19, но и с другими инфекциями, пневмониями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве возросла детская смертность от коронавируса.