В Минздраве сообщили, что в России развернуто рекордное количество ковидных коек

На сегодняшний день в российских больницах развернуто больше 290 тысяч ковидных коек, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По словам инфекциониста, Россия побила собственный рекорд по числу открытых коек для пациентов с коронавирусом: в предыдущую волну заболеваемости работало максимум 270 тысяч коек. Об этом пишут «Известия».

Чуланов отметил, что резерв коечного фонда снизился по сравнению с предыдущими всплесками заражений, поскольку сейчас число госпитализированных больных коронавирусом намного больше.

При этом снижение заболеваемости наблюдается только в 13 регионах России, а в остальных она только растет.

Он добавил, что особую обеспокоенность по-прежнему вызывают Москва и Петербург. В Северной столице на 42-й неделе фиксировался рост в 14%, а в среднем по стране — 13%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил, что нерабочие дни снизили заболеваемость COVID-19.