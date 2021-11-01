В Минздраве сообщили, что в России развернуто рекордное количество ковидных коек

В Минздраве сообщили, что в России развернуто рекордное количество ковидных коек
Резерв коечного фонда снизился по сравнению с предыдущими всплесками заражений. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На сегодняшний день в российских больницах развернуто больше 290 тысяч ковидных коек, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По словам инфекциониста, Россия побила собственный рекорд по числу открытых коек для пациентов с коронавирусом: в предыдущую волну заболеваемости работало максимум 270 тысяч коек. Об этом пишут «Известия».

Чуланов отметил, что резерв коечного фонда снизился по сравнению с предыдущими всплесками заражений, поскольку сейчас число госпитализированных больных коронавирусом намного больше.

При этом снижение заболеваемости наблюдается только в 13 регионах России, а в остальных она только растет.

Он добавил, что особую обеспокоенность по-прежнему вызывают Москва и Петербург. В Северной столице на 42-й неделе фиксировался рост в 14%, а в среднем по стране — 13%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко заявил, что нерабочие дни снизили заболеваемость COVID-19.

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