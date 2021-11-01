Мурашко заявил, что нерабочие дни снизили заболеваемость COVID-19

Мурашко отметил, что на ситуацию с коронавирусом повлиял именно период нерабочих дней. Фото: Минздрав РФ

Мурашко отметил, что на ситуацию с коронавирусом повлиял именно период нерабочих дней. Фото: Минздрав РФ

Введение нерабочих дней в России улучшило эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По данным главы Минздрава, на сегодняшний день под наблюдением медиков остаются 1,376 миллиона пациентов с коронавирусом. За день количество таких пациентов снизилось на 3,6 тысячи.

Мурашко отметил, что на ситуацию с коронавирусом повлиял именно период нерабочих дней и ограничительные меры. Он выразил надежду, что нагрузка на систему здравоохранения продолжит снижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России. Он напомнил, что в сутки выявляют больше 40 тысяч случаев заражения, раньше таких цифр не было. «Все равно, самый универсальный, самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться», — подчеркнул российский лидер.