Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России
Владимир Путин отметил, что смертность от ковида среди пожилых людей гораздо выше, чем в среднем. Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин считает очень сложной ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России.

Глава государства заявил об этом на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. По его словам, ситуация с коронавирусом складывается очень сложная. Он напомнил, что в сутки выявляют больше 40 тысяч случаев заражения, раньше таких цифр не было.

Путин отметил, что смертность от ковида среди пожилых людей гораздо выше, чем в среднем. На совещании он обратился в руководителям крупных компаний и попросил их внимательно следить за соблюдением всех мер безопасности, поскольку среди их работников есть люди старших поколений.

«Все равно, самый универсальный, самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин рассказал о скором появлении российских лекарств от коронавируса.

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