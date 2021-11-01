Путин рассказал о скором появлении российских лекарств от коронавируса

Путин рассказал о скором появлении российских лекарств от коронавируса
Владимир Путин анонсировал появление российских лекарств от ковида. Фото: kremlin.ru

Президент добавил, что лучший способ уберечь себя – это сделать прививку.

Президент России Владимир Путин анонсировал скорое появление отечественных лекарств от коронавируса. Об этом он заявил на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Глава государства отметил, что на данный момент разрабатывается сразу несколько препаратом, которые в скором времени будут применяться для лечения коронавирусных пациентов. Путин подчеркнул, что населению важно прививаться, чтобы не допускать госпитализации.

«Но все равно самый универсальный, самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться»,

— сказал он.

Президент пояснил, что благодаря прививке можно уберечь себя от смерти, а также тяжелого течения болезни и серьезных последствий. Он также добавил, что важно вовремя ревакцинироваться. Напоминаем, что повторную прививку рекомендуют делать через полгода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова заявила, что на улучшение ситуации нужно больше времени.

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