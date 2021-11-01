Локдаун продлят? Попова заявила, что на улучшении ситуации нужно больше времени

Глава Роспотребнадзора считает, что меры будут эффективны, если соблюдать их дольше недели.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, сколько времени нужно, чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Слова звучат неутешительно: потребуется больше недели. Об этом она заявила на заседании Координационного совета по борьбе с ковидом при правительстве РФ.

Попова отметила, что эффект от введенных мер не наступит немедленно, так что ждать быстрых перемен не стоит. Скорее всего, потребуется больше времени, «не меньше одной инкубации».

Напоминаем, что нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября. В этот период не работают большинство учреждений, магазинов и заведений. Власти Санкт-Петербурга уверяют, что не планируют продлять локдаун и рассчитывают на увеличение темпов вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт».