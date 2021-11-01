Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт»

Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт»
Мурашко заявил, что вакцины доступны. Фото: kremlin.ru

Ранее россияне жаловались, что однокомпонентного препарата хватает не на всех.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя нехватку однокомпонентного препарат от коронавируса «Спутник Лайт», заверил, что на данный момент дефицит в регионах устранен. Об этом он заявил во время заседания Координационного совета по борьбе с ковидом при правительстве РФ.

Мурашко подчеркнул, что во всех регионах закупили достаточно лекарств и вакцин, так что всем должно хватать. Одной из самых востребованных прививок является «Спутник Лайт».

«Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде»,

– подчеркнул Мурашко.

Он также рассказал, что в последнее время увеличилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. На данный момент 1,38 миллионов россиян находятся под наблюдением медиков.

Вакцинация набирает обороты – ежедневно прививки от коронавируса делают более 650 тысяч человек. Мурашко заверил, что система здравоохранения отлично справляется с таким количеством желающих.

На данный момент первым компонентом привились более 58 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что показатели заболеваемости после полного курса вакцинации достигают 5%.

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