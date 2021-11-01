Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт»

Ранее россияне жаловались, что однокомпонентного препарата хватает не на всех.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя нехватку однокомпонентного препарат от коронавируса «Спутник Лайт», заверил, что на данный момент дефицит в регионах устранен. Об этом он заявил во время заседания Координационного совета по борьбе с ковидом при правительстве РФ.

Мурашко подчеркнул, что во всех регионах закупили достаточно лекарств и вакцин, так что всем должно хватать. Одной из самых востребованных прививок является «Спутник Лайт».

«Вакцина доступна. Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин. Они в субботу-воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде»,

– подчеркнул Мурашко.

Он также рассказал, что в последнее время увеличилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. На данный момент 1,38 миллионов россиян находятся под наблюдением медиков.

Вакцинация набирает обороты – ежедневно прививки от коронавируса делают более 650 тысяч человек. Мурашко заверил, что система здравоохранения отлично справляется с таким количеством желающих.

На данный момент первым компонентом привились более 58 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что показатели заболеваемости после полного курса вакцинации достигают 5%.